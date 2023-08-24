Фортуна на стороне Бешикташа: Динамо досадно уступило в еврокубках из-за гола экс-игрока ЦСКА
Команда Мирчи Луческу дважды проигрывала туркам, но находила силы восстанавливать паритет. Впрочем, в компенсированное время "орлы" нашли возможность вырвать победу.
Динамо – Бешикташ 2:3
Голы: Шапаренко, 60, Волошин, 66 – Абубакар, 40 (пен), Колли, 64, Зайнутдинов, 90+4.
Динамо провело свой третий поединок в Лиге конференций этого сезона. Команда Луческу стартовала с третьего квалификационного раунда, где с проблемами прошла Арис в серии пенальти, пишет 24 канал.
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Теперь "бело-синим" для попадания в групповую стадии ЛК осталось пройти одного соперника. Им стал бронзовый призер чемпионата Турции Бешикташ.
"Орлы" прошли Тирану и Нефтчи в этом розыгрыше и в дуэли с "Динамо" выглядел явным фаворитом. Добавляло скепсису перспективам киевлян отсутствие Ярмоленко из-за травмы.
Старт игры по туркам
С первых минут турки захватили инициативу, но не могли создать много проблем Бущану. К сожалению, голевой момент сопернику подарили киевляне сами.
После подачи с фланга Денис Попов расставил руки и сыграл неразрешенную часть тела в мяч. Судья назначил пенальти, который хладнокровно реализовал Венан Абубакар.
Во втором тайме киевляне активизировались и это вызвало голепад. Сначала забил Караваев пушкой метров с 13, но этот мяч был отменен из-за минимального офсайда на несколько секунд до этого.
Адский второй тайм
Впрочем, за десять с лишним минут Динамо таки сравняло. На этот раз ярким выстрелом издали отличился Николай Шапаренко, замкнувший прострел от Виталия Буяльского.
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Немного погодя Бешикташ снова вышел вперед, реализовав угловой. Колли точно пробил головой. Но через две минуты киевляне вновь восстановили паритет. На этот раз Буяльский навесил на Волошина, который в упор поразил ворота "орлов".
После этого у обеих команд были шансы на победу. Турки не реализовали выход один на один, зато у Динамо было больше моментов, но менее острых. Тем не менее, в нужные моменты Гюнок спасал гостей, но в компенсированное время удача улыбнулась туркам.
Удача на стороне "орлов"
Рашицы на финте кивнул защитника Динамо и отпасовал на Зайнутдинова. И недавно перебравшийся в Бешикташ из московского ЦСКА игрок забил победный гол.
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Таким образом, Динамо уступает, но оставляет шансы на выход в группу. Судьба победителя дуэли определится через неделю (31 августа) в Стамбуле. Между этими играми "орлы" будут играть в чемпионате против Адана Демирспора, в то время как Динамо будет отдыхать благодаря переносу матча против Вереса.
Видеообзор матча Динамо – Бешикташ