Снова за старое: Динамо пропустило гол в матче против Бешикташа из-за ошибки защитника

Киевское Динамо пропустило гол в матче против Бешикташа в квалификации Лиги конференций. Соперник отличился ударом с пенальти.

Игрокам Динамо удалось на старте матча сдержать атаки соперников. И игроки Бешикташа имели не так много возможностей, чтобы пробить по воротам. Так продолжалось до 39-й минуты.

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Именно тогда после одного из навесов в штрафную Динамо Мулека пробивал головой. Попов, вместо того чтобы навязать борьбу еще в момент приема мяча и помешать сопернику пробить, решил подыграть себе рукой уже после удара.

Арбитр сразу заметил это нарушение правил и дал свисток, назначив пенальти. Хотя тем самым прервал атаку турецкого клуба, которая продолжалась и закончилась ударом по воротам, когда мяч влетел за линию ворот Динамо.

Правда, сразу после этого арбитр обратился за помощью к VAR. Но видеоповтор показал, что Попов действительно подыграл себе рукой, когда мяч летел в ворота Динамо.

Пробивать пенальти направился Абубакар. Камерунский нападающий подпрыгнул перед ударом, после чего отправил мяч вправо от вратаря. Бущан же прыгнул в другой угол ворот. Так счет в матче был открыт.

Следует отметить, что Динамо в этом сезоне еще ни разу не провело матч, чтобы не пропустить гол в нем. Особенно немало голов было именно из-за ошибок защитников.