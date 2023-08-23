Первый матч между Динамо и Бешикташем состоится в Бухаресте на стадионе "Джулешти" и начнется в 20:00 по киевскому времени.

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Несмотря на то, что для Динамо это будет номинально домашний матч, киевляне решили ко Дню Независимости выйти на этот матч в резервном комплекте игровой формы сине-желтого цвета.

Ответный матч команды проведут 31 августа. Победитель пары выйдет в групповой этап Лиги конференций. Неудачник закончит выступление в еврокубках в этом сезоне.

Динамо – Бешикташ онлайн-трансляция