Гравцям Динамо вдалося на старті матчу стримати атаки суперників. І гравці Бешикташу мали не так і багато можливостей, щоб пробити по воротах. Так тривало до 39-ї хвилини.

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Саме тоді після одного з навісів у штрафний майданчик Динамо Мулека пробивав головою. Попов, замість того, щоб нав'язати боротьбу ще в момент прийому м'яча та завадити супернику пробити, вирішив підіграти собі рукою вже після удару.

Арбітр одразу помітив це порушення правил і дав свисток, призначивши пенальті. Хоча тим самим перервав атаку турецького клубу, яка тривала і закінчилася ударом по воротах, коли м'яч таки влетів за лінію воріт Динамо.

Правда одразу після цього арбітр звернувся по допомогу до VAR. Але відеоповтор показав, що Попов і справді підіграв собі рукою, коли м'яч летів до воріт Динамо.

Пробивати пенальті направився Абубакар. Камерунський нападник підстрибнув перед ударом, після чого відправив м'яч праворуч від воротаря. Бущан же стрибнув в інший кут воріт. Так рахунок у матчі було відкрито.

Відео голу Бешикташа у ворота Динамо

Варто відзначити, що Динамо в цьому сезоні ще жодного разу не провело матч, щоб не пропустити гол в ньому. Особливо чимало голів було саме через помилки захисників.