Перший матч між Динамо та Бешикташем відбудеться в Бухаресті на стадіоні "Джулешті" та розпочнеться о 20:00 за київським часом.

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Попри те, що для Динамо це буде номінально домашній матч, кияни вирішили до Дня Незалежності вийти на цей матч в резервному комплекті ігрової форми синьо-жовтого кольору.

Матч-відповідь команди проведуть 31 серпня. Переможець пари вийде до групового етапу Ліги конференцій. Невдаха пари закінчить виступ в єврокубках в цьому сезоні.

Динамо – Бешикташ онлайн-трансляція