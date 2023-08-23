Рассматриваем шансы в микроскоп: Динамо является явным андердогом в дуэли с Бешикташем
Эксперты не верят в команду Мирчи Луческу в сражении против представителя Турции. "Бело-синие" имеют хорошую историю игр против Бешикташа, но в этой еврокампании пока не впечатляли.
В четверг, 24 августа, Динамо проведет "домашний" матч плей-офф квалификации Лиги конференций. Команда Мирчи Луческу в Бухаресте будет противостоять турецкому Бешикташу, пишет 24 канал.
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В прошлом сезоне "бело-синие" заняли всего 4 место в чемпионате Украины, поэтому стартовало в Лиге конференций по третьему квалификационному раунду. Там Динамо едва прошло греческий Арис.
После 0:1 в гостях украинцы взяли реванш (2:1) и прошли в серии пенальти. Теперь "бело-синих" ждет более серьезный соперник – бронзовый призер чемпионата Турции.
"Орлы" начали свой путь со второго квалификационного раунда, но уверенно прошли двух соперников подряд - албанскую Тирану (3:1, 2:0) и азербайджанский Нефтчи (3:1, 2:1). В чемпионате же Бешикташ заработал 4 очка в двух матчах.
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В первой встрече с "Динамо" турецкая команда является фаворитом. Коэффициент успеха Бешикташа составляет 2,22, тогда как на киевлян – 3,55. Ничья же оценивается в 3,65.
К тому же Бешикташ еще и является явным фаворитом на выход в группу Лиги конференций. На команду Шенола Гюнеша можно поставить за 1,32, тогда как на украинский клуб – за 3,55.
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История встреч
Динамо и Бешикташ отыграли 10 очных встреч в истории. Преимущество на стороне киевлян – 6 побед при двух ничьих и двух поражениях. Правда, не всегда эти победы помогали киевлянам пройти дальше:
- Первая дуэль состоялась в четвертьфинале КЕЧ 1986-1987. Тогда киевляне забили в ворота стамбульцев семь сухих мячей в двух матчах – 5:0 на выезде и 2:0 дома. По три мяча оформили Олег Блохин и Вадим Евтушенко.
- В третьем раунде Кубка УЕФА 2002-2003 Динамо вылетело от Бешикташа – 1:3 в Стамбуле и нулевая ничья в Киеве
- В 1/16 финала Лиги Европы 2010-2011 киевляне вынесли турок слишком уверенно – 4:0 дома и 4:1 в гостях. В каждой из встреч забивали Андрей Шевченко, Огнен Вукоевич и Олег Гусев.
- В следующего розыгрыша ЛЕ команды пересеклись в группе и обменялись домашними победами по 1:0. Впрочем, Бешикташ вышел в плей-офф с первого места, а Динамо стало третьим и завершило выступления.
- Последняя дуэль команд состоялась в группе Лиги чемпионов 2016-2017. После ничьей в Стамбуле (1:1) Динамо уничтожило турок на НСК "Олимпийский" со счетом 6:0.
- Правда, эта победа не имела турнирного значения. Бешикташ уже гарантировал себе третье место и переход в плей-офф Лиги Европы, в то время как команда Сергея Реброва завершила последней в группе.