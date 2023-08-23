Рассматриваем шансы в микроскоп: Динамо является явным андердогом в дуэли с Бешикташем

Эксперты не верят в команду Мирчи Луческу в сражении против представителя Турции. "Бело-синие" имеют хорошую историю игр против Бешикташа, но в этой еврокампании пока не впечатляли.

В четверг, 24 августа, Динамо проведет "домашний" матч плей-офф квалификации Лиги конференций. Команда Мирчи Луческу в Бухаресте будет противостоять турецкому Бешикташу, пишет 24 канал.

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В прошлом сезоне "бело-синие" заняли всего 4 место в чемпионате Украины, поэтому стартовало в Лиге конференций по третьему квалификационному раунду. Там Динамо едва прошло греческий Арис.

После 0:1 в гостях украинцы взяли реванш (2:1) и прошли в серии пенальти. Теперь "бело-синих" ждет более серьезный соперник – бронзовый призер чемпионата Турции.

"Орлы" начали свой путь со второго квалификационного раунда, но уверенно прошли двух соперников подряд - албанскую Тирану (3:1, 2:0) и азербайджанский Нефтчи (3:1, 2:1). В чемпионате же Бешикташ заработал 4 очка в двух матчах.

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В первой встрече с "Динамо" турецкая команда является фаворитом. Коэффициент успеха Бешикташа составляет 2,22, тогда как на киевлян – 3,55. Ничья же оценивается в 3,65.

К тому же Бешикташ еще и является явным фаворитом на выход в группу Лиги конференций. На команду Шенола Гюнеша можно поставить за 1,32, тогда как на украинский клуб – за 3,55.

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История встреч

Динамо и Бешикташ отыграли 10 очных встреч в истории. Преимущество на стороне киевлян – 6 побед при двух ничьих и двух поражениях. Правда, не всегда эти победы помогали киевлянам пройти дальше: