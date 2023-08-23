Свои еврокубковые матчи киевское Динамо вынуждено проводить за границей. На этот раз команда выбрала место проведения номинально домашних матчей румынский Бухарест – стадион "Джулешти". Именно там и состоится первый матч против Бешикташа 24 августа.
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Несмотря на то, что не все украинские болельщики смогут поддержать Динамо в этом матче с трибун стадиона, игра будет доступна для просмотра в Украине как в интернете, так и по телевидению.
Руководство киевского клуба решило организовать показ матча Динамо – Бешикташ на официальном ютуб-канале команды.
Также матч будут транслировать на ютуб-канале Footballhub. Комментатор матча – Александр Новак.
Смотреть матч Динамо – Бешикташ на телевидении можно будет на канале "2+2".
Сайт 24 Канала проведет онлайн-трансляцию матча Динамо – Бешикташ.
На платформе Megogo тоже будет доступна трансляция матча Динамо – Бешикташ.
Динамо – Бешикташ онлайн-трансляция