У четвер, 24 серпня, Динамо проведе "домашній" матч плей-офф кваліфікації Ліги конференцій. Команда Мірчі Луческу у Бухаресті протистоятиме турецькому Бешикташу, пише 24 канал.
До теми В ютубі чи по телевізору: повний список трансляцій матчу Динамо – Бешикташ в Лізі конференцій
Минулого сезону "біло-сині" посіли лише 4 місце в чемпіонаті України, тому стартувало у Лізі конференцій з третього кваліфікаційного раунду. Там Динамо ледве пройшло грецький Аріс.
Після 0:1 в гостях українці взяли реванш (2:1) та пройшли далі в серії пенальті. Тепер на "біло-синіх" чекає більш серйозний суперник – бронзовий призер чемпіонату Туреччини.
"Орли" почали свій шлях з другого кваліфікаційного раунду, але впевнено пройшли двох поспіль суперників – албанську Тирану (3:1, 2:0) та азербайджанський Нефтчі (3:1, 2:1). У чемпіонаті ж Бешикташ заробив 4 очки в двох матчах.
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У першій зустрічі із Динамо турецька команда є фаворитом. Коеффіцієнт на успіх Бешикташа становить 2,22, тоді як на киян – 3,55. Нічия ж оцінюється у 3,65.
До того ж, Бешикташ ще і є явним фаворитом на вихід в групу Ліги конференцій. На команду Шенола Гюнеша можна поставити за 1,32, тоді як на українських клуб – за 3,55.
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Історія зустрічей
Динамо та Бешикташ відіграли 10 очних зустрічей в історії. Перевага на боці киян – 6 перемог при двох нічиїх та двох поразках. Правда, не завжди ці перемоги допомагали киянам пройти далі:
- Перша дуель відбулась у чвертьфіналі КЄЧ 1986-1987. Тоді кияни забили у ворота стамбульців сім сухих м'ячів у двох матчах – 5:0 на виїзді та 2:0 вдома. По три м'ячі оформили Олег Блохін та Вадим Євтушенко.
- В третьому раунді Кубка УЄФА 2002-2003 Динамо вилетіло від Бешикташа – 1:3 в Стамбулі та нульова нічия в Києві
- В 1/16 фіналу Ліги Європи 2010-2011 кияни винесли турків занадто впевнено – 4:0 вдома та 4:1 в гостях. В кожній із зустрічей забивали Андрій Шевченко, Огнєн Вукоєвич та Олег Гусєв.
- У наступного розіграші ЛЄ команди перетнулись в групі та обмінялись домашніми перемогами по 1:0. Втім Бешикташ вийшов у плей-офф з першого місця, а Динамо стало третім та завершило виступи.
- Остання дуель команд відбулась в групі Ліги чемпіонів 2016-2017. Після нічиї в Стамбулі (1:1) Динамо знищило турків на НСК "Олімпійський" з рахунком 6:0.
- Правда, ця перемога не мала турнірного значення. Бешикташ вже гарантував собі третє місце та перехід в плей-офф Ліги Європи, тоді як команда Сергія Реброва завершила останньою в групі.