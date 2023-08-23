У четвер, 24 серпня, Динамо проведе "домашній" матч плей-офф кваліфікації Ліги конференцій. Команда Мірчі Луческу у Бухаресті протистоятиме турецькому Бешикташу, пише 24 канал.

До теми В ютубі чи по телевізору: повний список трансляцій матчу Динамо – Бешикташ в Лізі конференцій

Минулого сезону "біло-сині" посіли лише 4 місце в чемпіонаті України, тому стартувало у Лізі конференцій з третього кваліфікаційного раунду. Там Динамо ледве пройшло грецький Аріс.

Після 0:1 в гостях українці взяли реванш (2:1) та пройшли далі в серії пенальті. Тепер на "біло-синіх" чекає більш серйозний суперник – бронзовий призер чемпіонату Туреччини.

"Орли" почали свій шлях з другого кваліфікаційного раунду, але впевнено пройшли двох поспіль суперників – албанську Тирану (3:1, 2:0) та азербайджанський Нефтчі (3:1, 2:1). У чемпіонаті ж Бешикташ заробив 4 очки в двох матчах.

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У першій зустрічі із Динамо турецька команда є фаворитом. Коеффіцієнт на успіх Бешикташа становить 2,22, тоді як на киян – 3,55. Нічия ж оцінюється у 3,65.

До того ж, Бешикташ ще і є явним фаворитом на вихід в групу Ліги конференцій. На команду Шенола Гюнеша можна поставити за 1,32, тоді як на українських клуб – за 3,55.

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Історія зустрічей

Динамо та Бешикташ відіграли 10 очних зустрічей в історії. Перевага на боці киян – 6 перемог при двох нічиїх та двох поразках. Правда, не завжди ці перемоги допомагали киянам пройти далі: