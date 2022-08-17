В эти минуты проходит поединок плей-офф квалификации Лиги чемпионов с участием вице-чемпиона Украины. Киевское Динамо противостоит в номинально домашнем матче лиссабонской Бенфике.

Следите с нами Онлайн-трансляция матча Динамо – Бенфика в квалификации Лиги чемпионов

После первого тайма впереди гости сообщает 24 канал. "Орлы" контролировали игру и почти не позволяли киевлянам отличиться. А на 15 минуте португальцы использовали один из немногих своих шансов.

Видео гола Жилберту:

После паса от Жоау Мариу защитники Динамо не успели накрыть Жилберту. Бразилец ударом в ближний угол из-за пределов штрафной прошил Георгия Бущана.

Как Динамо играло против португальцев в Лиге чемпионов: нелестная статистика

На перерыв команды ушли при счете 0:2. В конце первого тайма удвоил преимущество гостей Гонсалу Рамуш, точно пробившего после паса от Давида Нереса.

Напомним, второй поединок пройдет в Лиссабоне 23 августа. Победитель дуэли станет участником групповой стадии Лиги чемпионов, тогда как неудачник опустится в групповой раунд Лиги Европы.

Интересный факт! Украину в основной стадии Лиги чемпионов точно представит Шахтер. Команда Игоря Йовичевича попадет в третью корзину при жеребьевке.