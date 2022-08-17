В парі Динамо – Бенфіка визначатиметься команда, яка зіграє на груповому етапі Ліги чемпіонів. В минулому сезоні обидва клуби зустрілися саме в групі ЛЧ. Перший матч в Києві закінчився без голів, а в Лісабоні виявилася сильнішою саме Бенфіка. При цьому перший гол в цьому матчі забив вихованець Динамо Роман Яремчук.

До теми У киян ніхто не вірить: прогноз на матч Динамо – Бенфіка у кваліфікації Ліги чемпіонів

Матч Динамо – Бенфіка розпочнеться о 22:00 за київським часом на Муніципальному стадіоні в польському місті Лодзь. Там Динамо провело і два попередні "домашні" матчі у кваліфікації Ліги чемпіонів – проти Фенербахче та Штурму.

Варто зазначити, що Динамо в цьому матчі не допоможуть одразу двоє ключових гравців – Сергій Сидорчук та Денис Гармаш. Обоє пропускатимуть цей матч через дискваліфікації – з чотири попередні матчі вони отримали по три жовтих картки кожен. При цьому Гармаш їх отримав, виходячи на заміну.

На відміну від попередніх матчів в єврокубках, матч Динамо – Бенфіка покаже Megogo, який є офіційним транслятором. Також трансляція матчу буде доступна на платформі Volia TV.

Сайт 24 каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу. Вона буде доступна в цій новині.

Матч-відповідь Бенфіка – Динамо відбудеться 23 серпня в Лісабоні. Саме там і визначиться, хто вийде в групу Ліги чемпіонів, а хто вилетить до Ліги Європи.