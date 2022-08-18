Впереди еще половина пути, еще все возможно – тренер Бенфики высоко оценил игру Динамо

Бенфика оказалась сильнее в первом матче квалификационного плей-офф Лиги чемпионов против Динамо. "Орлы" разбили киевлян со счетом 0:2.

Шмидт: Динамо – отличная команда

Главный тренер Бенфики Рогер Шмидт прокомментировал победу над Динамо в первом матче квалификационного плей-офф Лиги чемпионов. Специалист не спешит радоваться.

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"Матч был сложным, команды показали интенсивный футбол, как мы и ожидали. Динамо – сложный соперник, который находил пространство в переходных фазах. Иногда ситуацию приходилось спасать нашему голкиперу. Но мы получили хороший результат. Теперь постараемся победить на Да Луж.

Бенфика выиграла только первую половину противостояния, сделала первый шаг. Нужно отдохнуть и подготовить ко второму матчу. Впереди еще половина пути, все возможно. Должны сохранять спокойствие и концентрацию. Думаю, Динамо – отличная команда", – отметил специалист.

Как закончился матч Динамо – Бенфика