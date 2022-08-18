Шмидт: Динамо – отличная команда
Главный тренер Бенфики Рогер Шмидт прокомментировал победу над Динамо в первом матче квалификационного плей-офф Лиги чемпионов. Специалист не спешит радоваться.
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"Матч был сложным, команды показали интенсивный футбол, как мы и ожидали. Динамо – сложный соперник, который находил пространство в переходных фазах. Иногда ситуацию приходилось спасать нашему голкиперу. Но мы получили хороший результат. Теперь постараемся победить на Да Луж.
Бенфика выиграла только первую половину противостояния, сделала первый шаг. Нужно отдохнуть и подготовить ко второму матчу. Впереди еще половина пути, все возможно. Должны сохранять спокойствие и концентрацию. Думаю, Динамо – отличная команда", – отметил специалист.
Как закончился матч Динамо – Бенфика
- Первая встреча между Динамо и Бенфикой состоялась 17 августа на Городском стадионе в Лодзи (Польша). Подопечные Шмидта с первых минут взяли игру под свой контроль и уже на 10-й минуте открыли счет.
- На 37-й минуте матча "орлы" увеличили свое преимущество.
- Ответный матч за выход в группу Лиги чемпионов состоится 23 августа в Лиссабоне.