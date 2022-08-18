Определились лучшие игроки Динамо в матче с Бенфикой

В среду, 17 августа, прошел первый матч плей-офф раунда Лиги Чемпионов, в котором встречались киевское Динамо и лиссабонская Бенфика. "Орлы" не оставили шансов "бело-синим".

Забарный – лучший игрок матча среди киевлян

У Лодзи Бенфика одержала победу со счетом 0:2. Подопечные Мирчи Луческу пропустили в свои ворота два мяча, авторами которых стали Жилберто и Рамуш.

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После окончания матча статистический портал SofaScore выставил игрокам оценки за встречу. В составе киевского клуба самый высокий балл получил Илья Забарный – 7.1. На втором месте Денис Попов, Николай Шапаренко и Константин Овчаренко – по 7.0. Худшим на поле был признан Владимир Шепелев – 5.9 баллов.

Какая ситуация у конкурентов

В составе "орлов" лучшим стал Жоау Мариу – 8.1. Ниже только у Энцо Фернандеса и Одиссеаса Влаходимоса – 7.5. Вышедший на замену Украинец Роман Яремчук получил оценку 6.6.

Ответный матч за выход в группу Лиги чемпионов состоится 23 августа в Лиссабоне.

Тренер киевлян Мирча Луческу после матча заявил, что верил в своих подопечных и надеялся на другой результат. Он также рассказал о проблемах команды и назвал главное отличие "бело-синих" от португальского клуба.