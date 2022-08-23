Есть ли у Динамо характер: как киевляне играли в ЛЧ после поражения в первом матче
Команда Мирчи Луческу оказалась в шаге от вылета из Лиги чемпионов после сухого проигрыша Бенфике. В общем, киевлянам сложно даются матчи на вылет после поражений в первой игре.
Во вторник Динамо и Бенфика определят между собой обладателя путевки в групповой раунд Лиги чемпионов. Первую игру выиграла португальская команда со счётом 2:0.
Следите с нами Бенфика – Динамо: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги чемпионов
Киевляне не раз выступали в квалификации главного турнира Европы и не раз проигрывали первый матч. 24 канал предлагает вспомнить, как Динамо играло с соперниками по отбору ЛЧ после поражения в первом матче.
Сезон 1996/1997
07.08.1996. Рапид Вена – Динамо 2:0
21.08.1996. Динамо – Рапид Вена 2:4
Сезон 1998/1999
12.08.1996. Динамо – Спарта 0:1
26.08.1996. Спарта – Динамо 0:1 (по пен. – 1:3)
Сезон 2004/2005
10.08.2004. Динамо – Трабзонспор 1:2
25.08.2004. Трабзонспор – Динамо 0:2
Сезон 2011/2012
26.07.2011. Динамо – рубин 0:2
03.08.2011. рубин – Динамо 2:1
Сезон 2018/2019
22.08.2018. Аякс – Динамо 3:1
28.08.2018. Динамо – Аякс 0:0
Сезон 2019/2020
06.08.2019. Брюгге – Динамо 1:0
13.08.2019. Динамо – Брюгге 3:3
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Итак, после шести проигрышей в первом матче Динамо дважды удавалось перегнуть чашу весов на свою сторону. При этом в обоих случаях киевляне проигрывали с разницей всего в один мяч и дома. А вот проигрыши в два мяча киевляне не отыгрывали никогда в истории. Пока что.Важно знать! Поединок Бенфика - Динамо состоится 23 августа на стадионе "Да Луж" в Лиссабоне. Начало – в 22:00 по киевскому времени.