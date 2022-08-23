Во вторник Динамо и Бенфика определят между собой обладателя путевки в групповой раунд Лиги чемпионов. Первую игру выиграла португальская команда со счётом 2:0.

Следите с нами Бенфика – Динамо: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги чемпионов

Киевляне не раз выступали в квалификации главного турнира Европы и не раз проигрывали первый матч. 24 канал предлагает вспомнить, как Динамо играло с соперниками по отбору ЛЧ после поражения в первом матче.

Сезон 1996/1997

07.08.1996. Рапид Вена – Динамо 2:0

21.08.1996. Динамо – Рапид Вена 2:4

Сезон 1998/1999

12.08.1996. Динамо – Спарта 0:1

26.08.1996. Спарта – Динамо 0:1 (по пен. – 1:3)

Следует вспомнить! Именно в сезоне 1998/1999 после тяжелого прохода Спарты киевляне дошли до полуфинала Лиги чемпионов, где проиграли Баварии. В группе Динамо обошло Ланс, Арсенал и Панатинаикос, а в четвертьфинале – мадридский Реал.

Сезон 2004/2005

10.08.2004. Динамо – Трабзонспор 1:2

25.08.2004. Трабзонспор – Динамо 0:2

Сезон 2011/2012

26.07.2011. Динамо – рубин 0:2

03.08.2011. рубин – Динамо 2:1

Сезон 2018/2019

22.08.2018. Аякс – Динамо 3:1

28.08.2018. Динамо – Аякс 0:0

Сезон 2019/2020

06.08.2019. Брюгге – Динамо 1:0

13.08.2019. Динамо – Брюгге 3:3

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Итак, после шести проигрышей в первом матче Динамо дважды удавалось перегнуть чашу весов на свою сторону. При этом в обоих случаях киевляне проигрывали с разницей всего в один мяч и дома. А вот проигрыши в два мяча киевляне не отыгрывали никогда в истории. Пока что.

Важно знать! Поединок Бенфика - Динамо состоится 23 августа на стадионе "Да Луж" в Лиссабоне. Начало – в 22:00 по киевскому времени.