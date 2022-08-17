Уже сегодня Динамо проведет первый матч в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Соперником команды Мирчи Луческу станет португальская Бенфика.

Динамо – Бенфика: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги чемпионов

"Орлы" явный фаворит встречи, однако накануне битвы с Динамо у них появились кадровые проблемы. Под вопросом участие главного бомбардира клуба Гонсала Рамуша.

Форвард пропустил предматчевую тренировку и теперь рискует не сыграть против вицечемпиона Украины. Его место в старте может занять игрок сборной Украины Роман Яремчук.

Как дела у Яремчука

Нападающий является питомцем Динамо, однако лучше всего проявил себя в Генте, откуда год назад перешел в Бенфику. Впрочем, стабильного места у основания у Романа нет.

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В прошлом году украинец проигрывал конкуренцию Дарвину Нуньесу, а после ухода уругвайца в Ливерпуль первым выбором для тренера стал Гонсалу Рамуш. Всего в 46 матчах за Бенфику Яремчук забил 9 голов и отдал четыре ассиста.

Кстати, один из голов Роман забил в прошлом году в Лиге чемпионов в ворота "Динамо". Это помогло его команде выйти из группы и дойти до четвертьфинала турнира.

Важно! Поединок Динамо-Бенфика пройдет сегодня в Лодзи и станет номинально домашним для киевлян. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.