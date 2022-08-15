Единственный гол Саленко и салют от Яремчука: как Динамо играло против Бенфики

У киевской команды неутешительная статистика игр против "орлов" из Лиссабона. Они проиграли 4 из шести очных матчей. Теперь же Мирча Луческу и Ко должны сломать традицию, чтобы попасть в групповую стадию Лиги чемпионов.

Уже в среду Динамо играет первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Соперником команды Мирчи Луческу станет португальская Бенфика.

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У лиссабонцев уже есть история встреч с киевлянами и она не слишком приятна для нашей команды. Клубы отыграли шесть очных встреч, в которых киевляне торжествовали только раз. 24 канал предлагает вспомнить, как Динамо раньше противостояло Бенфике.

КЕЧ 1991/1992

27.11.1991. Динамо – Бенфика 1:0

01.04.1992. Бенфика – Динамо 5:0

Именно в первом поединке команд и состоялась победа Динамо. Тогда в 1 туре группового турнира КЕЧ киевляне одолели португальцев благодаря голу Олега Саленко. Это взятие ворот в конце концов оказалось единственным динамовским в дуэли команд.

Правда, следующие четыре матча украинский клуб проиграл и занял последнее место в квартете. Уступили киевляне и в Лиссабоне, причем без шансов (0:5). Бенфика тоже не вышла из группы, заняв третье место.

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ЛЧ 2016/2017

19.10.2016. Динамо – Бенфика 0:2

01.11.2016. Бенфика – Динамо 1:0

В 2016 году киевляне во второй раз после долгой паузы оказались в групповом турнире Лиги чемпионов. Команда Сергея Реброва попала в равную, но непростую группу с Наполи, Бенфикой и Бешикташем.

Встречи с португальцами на 3-4 тура, когда у Динамо было только одно очко и нужно было спасать положение. К сожалению, этого подопечным Реброва сделать не удалось. Более того, киевляне даже не забили ни гола, пропустив два в Киеве и один в Лиссабоне.

ЛЧ 2021/2022

14.09.2021. Динамо – Бенфика 0:0

08.12.2021. Бенфика – Динамо 2:0

Последняя встреча команд была совсем недавно, в групповой стадии ЛЧ в прошлом сезоне. Команды попали в "группу смерти" с Баварией и Барселоной. Однако Бенфику это не смутило.

Лиссабонцы не проиграли в Киеве, а затем разгромили дома Барселону (3:0). В последнем туре Динамо уже играло без мотивации, в то время как победа португальцев выводила их в плей-офф. "Орлы" без проблем одолели команду Мирчи Луческу, а первый гол во встрече забил воспитанник Динамо Роман Яремчук.

Матч Динамо-Бенфика пройдет 17 августа в польском городе Лодзь. Начало – в 22:00 по киевскому времени.