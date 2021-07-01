Динамо устроило голевую феерию на сборах в Швейцарии: видео
Источник:24 канал
Киевское Динамо провело контрольный поединок на учебно-тренировочном сборе в Швейцарии. Соперником команды Мирчи Луческу стал местный Базель.
Динамо – Базель 4:4
Голы Динамо: Антюх, 22, Сирота, 31, Кравченко, 49, Жерсон, 67
Спарринг с 20-кратным чемпионом Швейцарии стал первым для команды Мирчи Луческу на летних сборах. Антюх открыл счет с передачи Супряги, а Сирота забил после углового в исполнении де Пени. Однако еще до перерыва Базель отыгрался.
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Во втором тайме Леднев вывел киевлян вперед, добив мяч в сетку со второй попытки, но соперники снова восстановили паритет. Вскоре Коробенко после углового оказался первым на подборе и оформил четвертый гол "бело-синих", но Базель еще раз ответил результативно.
Следующий контрольный поединок киевляне проведут в субботу, 2 июля. Соперником "бело-синих" станет швейцарская Лозанна.
Динамо – Базель видео матча