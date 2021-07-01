Товарищеский поединок между Динамо и Базелем начнется в 20:00. Спарринг состоится в городе Веве.

К слову Динамо взяло на сборы лучшего форварда УПЛ Кулача

В прямом эфире эту игру можно будет посмотреть на официальном канале киевского Динамо в YouTube.

Динамо – Базель: онлайн-трансляция

На первом сборе Динамо сыграет 4 контрольных поединка:

1 июля. 20:00. Динамо – Базель (Швейцария)

3 июля. 16:00. Динамо – Лозанна (Швейцария)

7 июля. 17:00. Динамо – Люцерн (Швейцария)

10 июля. 13:00. Динамо – Сервет (Швейцария)

Первый официальный поединок в сезоне-2021/2022 Динамо сыграет 24 июля против Шахтера в Суперкубке Украины.