Где смотреть поединок

Матч состоится в Киеве на НСК "Олимпийский", начало поединка в 19:45. Посмотреть игру Динамо – Барселона в Украине можно будет двумя способами:

Кстати Тренера Баварии раздражили вопросы журналистов относительно невакцинированных игроков в клубе

на платформе Megogo – официальном трансляторе Лиги чемпионов в Украине. Для удобного просмотра необходима подписка.

Также можно посмотреть на платформе "Воля". Абоненты этого провайдера могут дополнительно подключить показ матчей Лиги чемпионов.

Мюнхенская Бавария понесла серьезные потери перед матчем против киевлян. Сразу девять футболистов команды были отправлены на карантин из-за того, что контактировали с больным коронавирусом человеком.

Во втором туре немецкая команда разгромила киевское Динамо, забив 5 голов.

Перед встречей с "баварией" киевляне в рамках УПЛ безжалостно разгромили Черноморец со счетом 6:1. При этом Бавария сенсационно проиграла Аугсбургу в матче 12-го тура чемпионата Германии.

К слову. Бавария лидирует в турнирной таблице группы Е перед матчами 5-го тура, в своем активе мюнхенцы имеют 12 очков, второе место за Барселоной, у каталонцев 6 очков, далее – Бенифика с 4 очками, а замыкают группу киевляне, у Динамо лишь 1 очко.