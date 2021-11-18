У Нагельсманна одинаковое отношение ко всем игрокам

Вопрос о коронавирусной болезни несколько разозлил тренера Баварии.

Кстати Игрок Баварии Киммих может остаться без части зарплаты после отказа от вакцинации

Он отметил, что через сутки клуб сыграет против Аугсбурга, однако никто из журналистов не спросил о предстоящем матче. Зато всех интересует ситуация с COVID-19 в команде.

Нагельсманн заявил, что его больше беспокоит спортивная тема. По его словам, он никого из футболистов клуба не выделяет.

Я одинаково отношусь как к привитым, так и к непривитым игрокам. Для меня они не лучше и не хуже. Я общаюсь с ними о том, но по большей части уделяю внимание спортивным темам. Вот почему я футбольный тренер, а не борец с пандемией,

– сказал тренер.

Позиция Киммиха