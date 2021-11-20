Бавария – Аугсбург 1:2
Голы: Педерсен, 23, Хан, 35 – Левандовски, 38.
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Для мюнхенцев это первое поражение после серии из четырех побед.
Хозяева поля в середине первого тайма шокировали игроков Баварии, забив два мяча в ворота соперников.
На 23-й минуте Мортен Гамст Педерсен расстрелял ворота мюнхенцев после прострела Яго и отскока от Эрнандеса. На 36-й Андре Хан замкнул подачу Яго ударом головой.
Даже лидер мюнхенцев, Роберт Левандовски, не смог улучшить ситуацию, зато отметился забитым голом на 38-й минуте.
Благодаря этой победе Аугсбург набрал 12 очков и покинул зону вылета, обойдя Штутгарт. Бавария же остается лидером в чемпионате Германии. Однако в случае победы над Штутгартом дортмундская Боруссия может приблизиться к чемпионам на расстояние всего одного очка.
Видеообзор матча Бавария – Аугсбург
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