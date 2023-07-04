В конце 2022 года 25-летний атакующий полузащитник вернулся из аренды в Динамо. Однако не провел за киевлян ни одного матча во второй части сезона УПЛ-2022/2023 из-за травмы. Однажды Богдан Леднев попадал в заявку "бело-синих". Это было в поединке против Металлиста-1925, но так и не вышел на футбольное поле.

Интересно Красивый жест: Ярмоленко откажется от капитанской повязки в Динамо

Не рассчитывают на технического полузащитника

Хоть Леднев и уехал с Динамо на сборы, но в клубе не слишком видят полузащитника в команде в новом сезоне-2023/2024. Сообщается, что Богдану уже подыскивают новую команду.

В настоящее время к Ледневу проявляют интерес только украинские клубы, хотя киевляне хотят отправить Богдана выступать за границу. Сам футболист не прочь вернуться в Зорю. С 2018 по 2020 годы полузащитник уже защищал цвета "мужиков", но только на правах аренды.

Также СМИ сообщали о заинтересованности полтавской Ворсклы.

Отметим, что контракт Леднева с Динамо рассчитан до конца июня 2024 года. Трансферная стоимость Богдана оценена в 600 тысяч евро (по данным Transfermarkt).

Уже 5 июля Леднев может помочь киевлянам обыграть бухарестское Динамо в первом контрольном спарринге "бело-синих" на австрийском собрании. Это будет встреча Мирчи Луческу с бывшим клубом. Этот матч может стать первым для Андрея Ярмоленко по возвращении в столичный клуб.

К слову. За Динамо Леднев в течение карьеры провел 32 матча (2 гола). В аренде у Зари отыграл 61 поединок, в которых отличился 16 мячами и 5 ассистами. За свою карьеру получил три трофея (все из Динамо).