Динамо досадно уступило Барселоне на "Олимпийском": видео

Киевское Динамо 2 ноября в Киеве на "Олимпийском" принимало Барселону в матче 4 раунда группового этапа Лиги чемпионов. Победителем матча на главной арене Украины стали гости из Испании.

Динамо – Барселона 0:1

Гол: Фати, 70

Смотрите также: Динамо – Барселона: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Динамо проиграло Барселоне в предыдущем матче турнира. До этого матча Барселона не могла не только выиграть (два поражения по 0:3 от Баварии и Бенфики), но хотя бы нанести удар в створ ворот соперника. И только в матче против Динамо "сине-гранатовые" прервали эту серию неудач. Все в игре решил единственный гол Жерара Пике, который и принес победу Барселоне.

Динамо перед игрой с Барселоной провело два матча против Мариуполя на выезде. Первый – 27 октября в Кубке Украины, второй – 30 октября в чемпионате. Оба матча закончились победой киевлян с разницей в один гол. Хотя матч УПЛ мог окончиться и вничью.

"Блаугранас" только портят нервы своим болельщикам – сначала после матча с Динамо проиграли "Эль Класико", после него уступили Райо Вальекано, что стоило работы Рональду Куману, а потом не смогли обыграть Алавес.

На старте встречи Депай выцарапал мяч в штрафной, обыграл защитников и метров с 10-ти ударил в дальний угол. Забарный героически заблокировал пинок на гол.

На 16-й минуте Бущан едва задел перчаткой подачу с правого полуфланга с головы Депая – Альба отработал холостой мах, промазав с 11 метров.

В середине первого тайма Динамо начало штурмовать ворота каталонцев. Сначала Цыганков подал направо, Барселона отбилась, а Де Пена пробил вторым темпом с линии штрафной – тер Штеген ногой отбил.

Через мгновение уже Де Пена вывел Шапаренко на ударную позицию – Николай слева метров 10 пробил рядом с левой штангой.

На 32-й минуте штанга и офсайд спасли Динамо от пропущенного гола. Лангле головой в падении запер подачу со штрафного Альбы и попал в каркас ворот. Момент зачеркнут боковым арбитром: сразу три каталонца залезли в офсайд.

После перерыва Бущан замер в полупозиции и оставил свои ворота пустыми. Лангле не увидел этого и пытался головой сбросить в сторону, развернулся и ахнул.

После этого сразу последовал мощный ответ от Динамо – Буяльский прострелил вправо, защитники вынесли, а Караваев с левого угла штрафной площадки чуть не попал в дальнюю девятку обводным ударом.

На 63-й минуте мог случиться ключевой момент в матче, когда Кендзера нарушил правила, нанеся удар не по мячу, а по ногам Фати – арбитр сразу назначил пенальти в ворота Бущана. Однако впоследствии после пересмотра VAR арбитр отменил свое решение.

"Бело-синие" выдохнули, но не надолго. На 70-й минуте "каталонцы" открыли счет – Мингеса прострелил вправо, пас на Дембеле прервали, но Фати с 11 метров забил мяч под перекладину.

Динамовцы хотели быстро сравнять счет – Сидорчук бил метров с 16, тер Штеген с первого раза не зафиксировал и выпустил мяч за линию на угловой, но арбитр не увидел. На 82-й минуте после обрезки защитников Цыганков выбивал вправо – тер Штеген тянет, а Вербич на добивании ударил намного выше ворот.

В итоге Динамо дома проиграло Барселоне с зеркальным счетом предыдущего матча и осталось на последнем месте группы Е Лиги чемпионов. Барселона благодаря поражению Бенфики в параллельном матче с Баварией, поднялась на 2 строчку.

Динамо – Барселона видеообзор матча