Голы на все вкусы: Динамо уничтожило австрийский клуб в "секретном" спарринге

Киевское Динамо завершает подготовку к новому сезону. В очередном спарринге "бело-синие" разгромили Аустрию Клагенфурт со счетом 9:0.

Главный тренер Динамо Мирча Луческу провел матч против Аустрии Клагенфурт за закрытыми дверями. Румынский специалист решил поэкспериментировать с составом и тактическими схемами.

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Никакой оппонент

Доподлинно неизвестно, кого привлекла в матче команда австрийской Бундеслиги, но поединок превратился в одностороннее избиение. В составе бело-синих дуплетами отличились Владислав Ванат, Богдан Леднев и Самба Диалло. По одному результативному удару записали на свой счет Антон Царенко, Александр Караваев и Александр Андриевский.

В итоге команда Луческу одержала разгромную победу со счетом 9:0. Отметим, что в предыдущем поединке Динамо минимально обыграло саудовский Аль-Хиляль (1:0).

Напомним, что во время учебно-тренировочного сбора Динамо сыграло 7 матчей, в 6 из которых одержало победу, а один свело к ничьей. Подопечные Луческу забили 38 мячей и пропустили 5 мячей. Лучшим бомбардиром стал Назарий Волошин, отличившийся 5 результативными ударами.

Все матчи Динамо в Австрии

Динамо (Киев) – Динамо (Бухарест) 4:1

Динамо (Киев) – Вольфсбергер (Австрия) 8:0

Динамо (Киев) – Триглав (Словения) 9:0

Динамо (Киев) – Янг Бойз (Швейцария) 3:3

Динамо (Киев) – Арис (Кипр) 4:0

Динамо (Киев) – Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) 1:0

Динамо (Киев) – Аустрия Клагенфурт (Австрия) 9:0

Видеообзор матча Динамо – Аустрия Клагенфурт

Напомним, что свой первый матч в чемпионате УПЛ динамовцы сыграют 30 июля с Минаем. Игра начнется в 17.00.