Головний тренер Динамо Мірча Луческу провів матч проти Аустрії Клагенфурт за зачиненими дверима. Румунський фахівець вирішив поекспериментувати зі складом та тактичними схемами.
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Ніякий опонент
Достеменно не відомо, кого залучила в матчі команда австрійської Бундесліги, але поєдинок перетворився на одностороннє побиття. У складі "біло-синіх" дуплетами відзначилися Владислав Ванат, Богдан Лєднєв та Самба Діалло. По одному результативному удару записали на свій рахунок Антон Царенко, Олександр Караваєв та Олександр Андрієвський.
У підсумку команда Луческу здобула розгромну перемогу з рахунком 9:0. Відзначимо, що в попередньому поєдинку Динамо мінімально обіграло саудівський Аль-Хіляль (1:0).
Нагадаємо, що під час навчально тренувального збору Динамо зіграло 7 матчів, у 6 з яких здобуло перемогу, а один звело до нічиєї. Підопічні Луческу забили 38 м'ячів і пропустили 5. Найкращим бомбардиром став Назарій Волошин, який відзначився 5 результативними ударами.
Всі матчі Динамо в Австрії
- Динамо (Київ) – Динамо (Бухарест) 4:1
- Динамо (Київ) – Вольфсбергер (Австрія) 8:0
- Динамо (Київ) – Триглав (Словенія) 9:0
- Динамо (Київ) – Янг Бойз (Швейцарія) 3:3
- Динамо (Київ) – Аріс (Кіпр) 4:0
- Динамо (Київ) – Аль-Хіляль (Саудівська Аравія) 1:0
- Динамо (Київ) – Аустрія Клагенфурт (Австрія) 9:0
Відеоогляд матчу Динамо – Аустрія Клагенфурт