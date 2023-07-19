Саудовские клубы в последнее время активно скупают звезд европейского футбола. Не стоял в стороне от новой тенденции и бронзовый призер прошлого чемпионата Аль-Хиляль, пишет 24 Канал.

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Титулованный соперник киевлян

В летнее трансферное окно саудиты приобрели сербского хавбека Сергея Милинковича-Савича из Лацио, португальского опорного полузащитника Рубена Невеша из Велверхэмптона и сенегальского защитника Калида Кулибали из Челси. А возглавил Аль-Хиляль титулованный Жорже Жезуш.

Впрочем, динамовцы не сникли перед звездным составом. Судьбу поединка решил единственный гол, который забил Виталий Бульский. На 5-й минуте лидер киевлян воспользовался прострелом с фланга Александра Тимчика и пробил мимо голкипера Аль-Хиляля.

В составе киевлян неплохие возможности увеличить счет имели Ярмоленко, Волошин и Бенито. А у команды из Саудовской Аравии потеряли свои голевые моменты Невеш и Милинкович-Савич. Однако до финального свистка счет так и не изменился.

Динамо – Аль-Хиляль 1:0

Гол: Буяльский, 5

Динамо: 1. Бущан (35. Нещерет, 71), 44. Дубинчак (23. Малыш, 84), 40. Беловар (34. Сирота, 71), 4. Попов (25. Дячук, 81), 24. Тимчик (2. Овчаренко, 84), 5. Сидорчук (к) (6. Бражко, 71), 10. Шапаренко (37. Царенко, 81), 29. Буяльский (18. Андриевский, 81), 7. Кабаев (91. Волошин, 29 ), 21. Ярмоленко (20. Караваев, 71), 77. Бенито (11. Ванат, 71).

1. Бущан (35. Нещерет, 71), 44. Дубинчак (23. Малыш, 84), 40. Беловар (34. Сирота, 71), 4. Попов (25. Дячук, 81), 24. Тимчик (2. Овчаренко, 84), 5. Сидорчук (к) (6. Бражко, 71), 10. Шапаренко (37. Царенко, 81), 29. Буяльский (18. Андриевский, 81), 7. Кабаев (91. Волошин, 29 ), 21. Ярмоленко (20. Караваев, 71), 77. Бенито (11. Ванат, 71). Аль-Хиляль (стартовый состав): 1. Аль Маюф (к), 3. Кулибали, 5. Аль Булаи, 8. Невес, 14. Аль Хамддан, 16. Нассер Аль Дассари, 19. Каррильо, 22. Милинкович-Савич, 29. Салем Аль Дассари, 66. Сауд Адбулхамид, 96. Майкл.

Видеообзор матча Динамо – Аль-Хиляль

Напомним, что свой первый официальный матч в новом сезоне Динамо сыграет 30 июля. В рамках 1-го тура УПЛ подопечные Луческу будут принимать Минай.