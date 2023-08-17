Команды очень осторожно начали поединок. Однако киевляне больше времени проводили на части поля соперника, ведь счет первого поединка 1:0 в пользу греков заставлял "бело-синих" это делать, пишет 24 Канал.

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Киевляне остаются в игре

Первый гол в матче был забит на 38-й минуте, но, к сожалению, в ворота Бущана после неуверенной игры от защитников. Автором гола стал бывший футболист донецкого Шахтера Джурасек.

Однако радость Ариса продолжалась всего 7 минут. На последней минуте первого тайма подопечные Мирчи Луческу смогли на гол. Сидорчук выполнил филигранний заброс в штрафной соперника, на который отозвался Волошин. Назарий головой эффектно пробил мимо голкипера греческого клуба.

Волошин сравнял цифры на табло и вернул киевлян в игру 1:1.

Гол Волошина (второе видео)

В общем счет в 2-матчевом противостоянии в пользу Арис 2:1. Но впереди у киевлян еще 45 минут второго тайма.