Динамо неудачно стартовало в новом для себя еврокубке – в первом матче третьего раунда квалификации Лиги конференций уступило на выезде Арису. Все в матче решил единственный гол, забитый с пенальти в середине второго тайма.

Достойно внимания Шансы всегда есть: как часто Динамо проходило дальше в еврокубках, уступив разницу в один мяч

Однако матч отметился не только поражением Динамо. Но и позорным поведением греческих болельщиков на трибунах, которые вывесили провокационный баннер против полка "Азов". Поэтому Украинская ассоциация футбола пожаловалась в УЕФА на поведение греческих болельщиков.

17 августа команды проведут ответный матч. Домашним стадионом Динамо выбрало "Джулешти" в Бухаресте. Туда "динамовцы" отправились сразу после матча в Греции. Поэтому в чемпионате Украины даже перенесли матч Динамо против Металлиста 1925, чтобы игроки имели больше времени на подготовку.

Матч Динамо – Арис начнется в 20:00 по киевскому времени. Динамо нужно побеждать с разницей в два или более гола, чтобы проходить в следующий раунд квалификации. Победа с разницей в один мяч переведет игру в овертайм. Ничья или поражение будет означать вылет Динамо и конец еврокубковой кампании киевлян в этом сезоне.

Матч Динамо – Арис онлайн будет транслировать Footballhub. Эта трансляция будет доступна и на сайте 24 Канала. Комментатор матча – Александр Новак.

Динамо – Арис онлайн-трансляция

в Бухаресте, на стадионе Джулешти в четверг, 17 августа. Начало игры – в 20.00.