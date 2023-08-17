Все решила лотерея: Динамо со скрипом прошло Арис в Лиге конференций – видеообзор

В четверг, 17 августа, состоялся ответный матч 3-го раунда Лиги конференций Динамо – Арис. Подопечные Луческу валидольного поединка сумели продлить еврокубковую компанию.

Динамо – Арис 2:1 (6:5 по пен.)

Голы: Волошин Н., 45, Караваев, 85 – Джурасек, 39

Первый поединок соперников завершился минимальным победой греческой команды со счетом 1:0. Чтобы попасть в следующий раунд Лиги конференций, подопечным Луческу нужно было забивать два или более голов, пишет 24 Канал.

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Холодный душ от Джурасека и чудо-гол Волошина

Номинально домашний матч "бело-синие" проводили в Бухаресте на стадионе "Джулешти". По сравнению с первым поединком Мирча Луческу провел три смены в стартовом составе: вместо дисквалифицированного Попова вышел Дячук, а Кабаева и Бенито заменили Волошин и Ванат.

Первыми открыли счет в матче гости. На 39-й минуте поединка эксхавбек "горняков" Невен Джурасек расстрелял ворота Бущана при полной апатии защиты Динамо. 0:1 – команда Луческу еще больше усложнила себе задачу.

Однако киевляне сумели достаточно быстро отыграться. На последней минуте первого тайма Сидорчук сделал заброс на Волошина и вингер головой опрокинул голкипера Ариса. 1:1 – соперники по ничейному счету ушли на перерыв.

Во второй половине встречи греческая команда не играла на сохранение счета. Опасные фланговые атаки Ариса создавали проблемы защиты киевлян.

У киевлян удивительно инертными выглядели Ванат и Ярмоленко. Очевидно, что пропущенный матч чемпионата с Металлистом 1925 года не добавил игровых кондиций динамовцам. Эпизодические вспышки активности гасились на подступах к штрафной.

Караваев дарит надежду

Только за 5 минут до окончания основного времени подопечные Луческу сумели выйти вперед. Караваев, заменивший Тимчика, отозвался на диагональную передачу и взлету вложил мяч в сетку ворот соперника. 2:1 – киевляне вернули интригу в поединок.

В дополнительное время динамовцам нужно было забить всего один гол. На 106-й минуте Динамо оказалось в большинстве. Красную карточку получил Павичич. Однако даже в меньшинстве греки могли снять вопрос о победителе поединка. И все же соперники не сумели сменить цифры на табло. Все решила футбольная лотерея.

В серии послематчевых пенальти точнее были динамовцы, сумевшие пройти в следующий круг Лиги конференций.

Видеообзор матча Динамо – Арис