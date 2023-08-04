Суперник "біло-синіх" визначався за двома кваліфікаційними матчами, у яких Аріс помірявся силами із Арарат-Вірменією. За підсумками двох поєдинків, сильнішим виявився грецький клуб – 1:1 та 1:0 у другому матчі.

До теми Міцний колектив з історією перемог у чемпіонаті: з ким зіграє Динамо у Лізі конференцій

Приємність для Мірчі Луческу

Аріс крокує далі та зіграє проти команди Мірчі Луческу. Динамо – третій український клуб, який розпочинає свій шлях у новому єврокубковому сезоні. Кияни ще не провели свого першого матчу, як полтавська Ворскла вже попрощалась із єврокубками, а Дніпро-1 вилетів у Лігу Європи із Ліги чемпіонів.

4 серпня кияни офіційно оголосили, де зіграють свій номінально "домашній" матч проти Аріса, який відбудеться 17 серпня. Столичний гранд зіграє вдома проти греків у матчі-відповіді.

Домівкою киян на цей поєдинок буде бухарестський "Джулешті" – домашній стадіон місцевого Рапіда, який вміщує трохи більше, як 14 тисяч глядачів. Луческу на поєдинок Ліги конференцій повернеться у рідну країну.

Ще раніше "Містер" анонсував, що саме ця арена буде домашньою для київського клубу. Тепер це офіційно підтвердили у Динамо. Кияни дебютують у цьому єврокубкову турнірі.

Інформація про квитки на майбутній поєдинок з’явиться на офіційному сайті Динамо ближче до дати матчу.

Перед цим на киян чекає виїзна гра проти Аріса – 10 серпня на стадіоні імені Клеантіса Вікілідіса у Салоніках.

До слова. Передуватиме цьому матчу виїзна гра Динамо в УПЛ проти Оболонь-Бровар, яка відбудеться 4 серпня о 17:00.