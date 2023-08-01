Соперником "бело-синих" будет победитель пары Арис – Арарат. Первая встреча этих команд закончилась ничьей 1:1.

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Все карты раскрыты

Перед второй встречей Ариса (Греция) и Арарата-Армения (Армения) главный тренер Динамо Мирча Луческу рассказал, на каком стадионе состоится первый квалификационный матч киевлян в Лиге конференций, который состоится 17 августа. Ведь первая встреча будет для киевлян выездной (10 августа).

"Мистер" вернется на один поединок в родную Румынию. Украинский гранд примет соперника в номинальном для себя "домашнем" матче на арене бухарестского Рапида – "Супербет Арена". Этот стадион вмещает чуть больше 14 тысяч болельщиков.

Решено. Мы будем играть на "Джулеште" в Европе,

– заявил Мирча Луческу.

Напомним, что Динамо с разгромной победы стартовало в новом розыгрыше УПЛ. Киевляне уничтожили Минай 4:1, дублем отличился Владислав Ванат.

В преддверии матча в Лиге конференций столичный клуб проведет еще один поединок украинского первенства, в котором сыграет против Оболонь-Бровар (4 августа).