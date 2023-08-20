Победа над Арисом стала ответом на провокации: "Азов" поблагодарил Динамо за поддержку

Во время поединка в Лиге конференций Динамо – Арис болельщики греческого клуба отметились позорным поведением. Своими провокациями и пророссийскими возгласами горе-фаны надеялись унизить защитников Украины бригаду "Азов".

Киевское Динамо с трудом, но вполне заслуженно победило греческий Арис по итогам двух матчей 3 раунда квалификации Лиги конференций. Эта победа стала своеобразным ответом "бело-синих" на провокационные баннеры греческих фанов во время первой встречи.

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Ответ "Азова" динамовцам

После матча официальный телеграмм-канал бригады специального назначения "Азов" поблагодарил динамовцев за поддержку и опубликовал соответствующий пост.

"Спасибо игрокам и всей команде киевского Динамо за поддержку бригады специального назначения НГУ "Азов".

Ваша победа над Арисом стала достойным ответом на безосновательные обвинения и провокации со стороны некоторых греческих болельщиков.

Желаем столичному клубу не останавливаться на достигнутом и в новом сезоне продолжать достойно представлять Украину на международной арене!" – говорится в сообщении бригады "Азов".

Ответ "Азова" динамовцам / Фото бригады "Азов"

Отметим, что дискредитация одного из лучших военных соединений Украины это целенаправленная информационная атака России. Пропагандисты страны-агрессора пытаются сформировать из героев Украины образ "неонацистов". Для этого они ищут лояльные группы среди болельщиков отдельных европейских клубов.

Именно из-за поддержки "Азова" испанские фанаты Райо Вальекано травили Романа Зозулю и фактически испортили ему карьеру за границей.