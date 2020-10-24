24 октября "Динамо" на "Олимпийском" принимает "Александрию" в матче 7 тура УПЛ. Онлайн-транляция – на сайте Спорт24.

"Динамо" продолжает лидировать в чемпионате Украины, до сих пор ни разу не проиграв. Подопечные Луческу опережают по разнице мячей "Ворсклу", а также имеют двухочковое преимущество перед "Шахтером". В игре с "Александрией" киевлянам нужна только победа, иначе отрыв от дончан может нивелироваться, пишет 24 канал.

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На неделе "бело-синие" стартовали в групповом раунде Лиги чемпионов, однако не сумели взять очки в игре с "Ювентусом" (0:2).

"Александрии" же явно не хватает стабильности в УПЛ. Команда Шарана одержала три победы и три поражения, ни разу не выиграв два матча подряд. В прошлом туре "аграрии" сумели одолеть новичка элиты "Ингулец" в сверхрезультативном матче. Это позволило "Александрии" подняться на 8 место в турнирной таблице. Впрочем, отставание от еврокубковой зоны – всего два пункта.

Динамо – Александрия: онлайн-трансляция