Александрия – Динамо 1:5

Голы: Сигеев, 40 – Андриевский, 17, Ванат, 32, Овчаренко, 71, Логинов, 79 (авт), Волошин, 89

Динамовцы потеряли шансы зацепиться за третье место, гарантирующее место в Лиге чемпионов. Поэтому в матче против Александрии "бело-синие" пытались реабилитироваться за досадное поражение от Черноморца (2:3) в предыдущем туре, пишет 24 Канал.

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Неожиданный разгром Александрии

Сюрпризом стало появление в составе Динамо дисквалифицированного Ваната. Однако, как оказалось, решение КДК вступает в действие с 22 мая, так что Динамо последний раз в сезоне воспользовалось услугами результативного форварда.

Поединок начался довольно резво и уже на 17-й минуте гости открыли счет. Александр Андриевский, получивший в конце сезона стабильное место в основе, метров с 15 расстрелял ворота Никиты Шевченко.

Киевляне удвоили свое преимущество на 32-й минуте игры. Ямайский легионер Динамо Перрис отобрал мяч у Сигеева и отпасовал на Ваната. 21-летний нападающий положил на газон защитников Александрии Бабогла и Логинова и точно пробил в левый угол.

Получив солидное преимущество "бело-синие" несколько расслабились и пропустили гол в раздевалку. Кирилл Сигеев реабилитировался за ошибку и сократил разрыв в счете.

После перерыва рисунок игры не изменился. Обе команды имели возможность сменить цифры на табло. На 72-й минуте поединка судьба улыбнулась подопечным Шовковского. Буяльский отдал пас на Вивчаренко, а фулбек воспользовался своим шансом на все сто.

Сразу же матч был остановлен из-за тревоги. А после перерыва динамовцы завершили разгром Александрии. Сначала защитник Александрия Логинов отправил мяч в свои ворота, а на 89-й минуте поединка Волошин поставил точку в поединке.

После сыгранного матча турнирное положение команд не изменилось. Динамо с 53 очками на 4-м месте, а Александрия на 5-м.

В 28-м туре Динамо сыграет с Колосом, а Александрия проведет матч в Ровно против Вереса.

Видеообзор матча Александрия – Динамо