Олександрія – Динамо 1:5

Голи: Сігеєв, 40 – Андрієвський, 17, Ванат, 32, Вівчаренко, 71, Логінов, 79 (авт), Волошин, 89

Динамівці втратили шанси зачепитися за третє місце, яке гарантує місце в Лізі чемпіонів. Тож у матчі проти Олександрії "біло-сині" намагалися реабілітуватися за прикру поразку від Чорноморця (2:3) в попередньому турі, пише 24 Канал.

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Несподіваний розгром Олександрії

Сюрпризом стала поява у складі Динамо дискваліфікованого Ваната. Проте, як виявилося, рішення КДК вступає в дію з 22 травня, тож Динамо востаннє в сезоні скористалося послугами результативного форварда.

Поєдинок розпочався досить жваво і вже на 17-й хвилині гості відкрили рахунок. Олександр Андрієвський, який наприкінці сезону отримав стабільне місце в основі, метрів з 15 розстріляв ворота Микити Шевченка.

Кияни подвоїли свою перевагу на 32-й хвилині гри. Ямайський легіонер Динамо Перріс відібрав м'яч у Сігеєва та відпасував на Ваната. 21-річний нападник поклав на газон захисників Олександрії Бабогла та Логінова і точно пробив у лівий кут.

Отримавши солідну перевагу "біло-сині" дещо розслабилися та пропустили гол у роздягальню. Кирило Сігеєв реабілітувався за помилку та скоротив розрив у рахунку.

Після перерви малюнок гри не змінився. Обидві команди мали можливості змінити цифри на табло. На 72-й хвилині поєдинку доля посміхнулася підопічним Шовковського. Буяльський віддав пас на Вівчаренка, а фулбек скористався своїм шансом на всі сто.

Одразу ж матч було зупинено через тривогу. А після перерви динамівці довершили розгром Олександрії. Спочатку захисник Олександрія Логінов відправив м'яч у власні ворота, а на 89-й хвилині поєдинку Волошин поставив крапку в поєдинку.

Після зіграного матчу турнірне становище команд не змінилося. Динамо з 53 очками на 4 місці, а Олександрія на 5-му.

У 28-му турі Динамо зіграє з Колосом, а Олександрія проведе матч в Рівному проти Вереса.

Відеоогляд матчу Олександрія – Динамо