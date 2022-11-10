Минай – Черноморец 0:1

Гол: Путря, 5 (пен.).

Одесситы уже в начале поединка смогли заработать пенальти. Защитник Миная Дмитрий Немчанинов нарушил правила в борьбе с Владиславом Наумцем и арбитр указал на одиннадцатиметровый. Приговор рефери четко реализовал экс-игрок Мариуполя Илья Путря.

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Гости удачно играли на контратаках, используя свободные зоны, которые оставлял соперник. В начале второго тайма увеличивать преимущество "моряков" мог активный Наумец, но его удар заблокировал защитник Миная.

На 71-й минуте матча гости остались в меньшинстве. Канадец Манджрекар Джеймс заработал вторую желтую карточку за нарушение против Вишневского. Однако подопечные Шарана не смогли воспользоваться численным преимуществом.

Финальный свисток арбитра зафиксировал минимальную победу Черноморца. У команды Григорчука теперь в активе шесть пунктов, но она остается на последней строчке турнирной таблицы. Минай опустился на 14-е место. У подопечных Шарана 9 очков.

В следующем туре "моряки" сыграют со Львовом, а Минай проведет игру против Руха.

Видеообзор матча Минай – Черноморец