Киевское "Динамо" в субботу, 24-го октября, примет "Александрию" в рамках 7-го тура чемпионата Украины. Прогноз букмекеров на матч УПЛ читайте в материале Спорт 24.

Динамо – Александрия: прогноз

Киевское "Динамо" пока не проигрывало в чемпионате Украины: в активе киевлян 4 победы и две ничьи, что позволяет удерживать первое место. Об этом сообщает 24 канал.

Нестабильный футбол демонстрирует "Александрия", в которой победы чередуются с поражениями. В результате 9 очков после 6 туров и восьмое место в турнирной таблице.

Кстати "Динамо" следующий матч против "Александрии" проведет без зрителей

Прогноз Marathonbet

"Динамо" – фаворит встречи с "Александрией". Победу подопечных Мирчи Луческу специалисты оценивают коэффициентом 1,28. Впрочем, гостей не следует списывать со счетов.

На неделе "Динамо" провело сложный матч с "Ювентусом" в Лиге чемпионов, поэтому Луческу, вероятно, проведет ротацию. Таким образом, более свежая "Александрия" будет иметь свои шансы. Коэффициент на победу подопечных Владимира Шарана – 9,30. Ничья в поединке – 5,50.

Отметим, что на этот матч в Marathonbet нулевая маржа.

В последние годы "Александрия" неудобный соперник для "Динамо". Киевляне в последних десяти матчах против "Александрии" получили шесть побед при одном поражении и трех ничьих.

Коэффициент на то, что "Динамо" получит сухую победу – 2,14. Коэффициент, что обе команды забьют и "Динамо" выиграет – 2,85. Если идентичную победу одержит "Александрия" – коэффициент 13,25.

Матч "Динамо" – "Александрия" состоится 24 октября в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало игры в 17:00.