24 жовтня "Динамо" на "Олімпійському" приймає "Олександрію" у матчі 7 туру УПЛ. Онлайн-транляція – на сайті Спорт24.

"Динамо" продовжує лідирувати в чемпіонаті України, до сих пір ні разу не програвши. Підопічні Луческу випереджають за різницею м'ячів "Ворсклу", а також мають двоочкову перевагу перед "Шахтарем". У грі з "Олександрією" киянам потрібна лише перемога, інакше відрив від донеччан може нівелюватися, пише 24 канал.

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На тижні "біло-сині" стартували в груповому раунді Ліги чемпіонів, однак не зуміли взяти очки у грі з "Ювентусом" (0:2).

"Олександрії" ж явно не вистачає стабільності в УПЛ. Команда Шарана здобула три перемоги і три поразки, ні разу не вигравши два матчі поспіль. У минулому турі "аграрії" зуміли здолати новачка еліти "Інгулець" в надрезультативному матчі. Це дозволило "Олександрії" піднятися на 8 місце в турнірній таблиці. Втім, відставання від єврокубкової зони всього два пункти.

Динамо – Олександрія: онлайн-трансляція