Динамо – Олександрія: чи здобуде Луческу чергову перемогу в УПЛ
Київське "Динамо" у суботу, 24-го жовтня, прийме "Олександрію" у рамках 7-го туру чемпіонату України. Прогноз букмекерів на матч УПЛ читайте у матеріалі Спорт 24.
Динамо – Олександрія: прогноз
Київське "Динамо" поки не програвало у чемпіонаті України: в активі киян 4 перемоги та дві нічиї, що дозволяє утримувати перше місце. Про це повідомляє 24 канал.
Нестабільний футбол демонструє "Олександрія", в якої перемоги чергуються з поразками. Як наслідок 9 очок після 6 турів та восьме місце у турнірній таблиці.
До речі: "Динамо" наступний матч проти "Олександрії" проведе без глядачів
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"Динамо" – фаворит зустрічі з "Олександрією". Перемогу підопічних Мірчі Луческу фахівці оцінюють коефіцієнтом 1,28. Втім, гостей не слід списувати з рахунків.
На тижні "Динамо" провело складний матч з "Ювентусом" у Лізі чемпіонів, тому Луческу, ймовірно, проведе ротацію. Таким чином, більш свіжа "Олександрія" матиме свої шанси. Коефіцієнт на перемогу підопічних Володимира Шарана – 9,30. Нічия в поєдинку – 5,50.
В останні роки "Олександрія" незручний суперник для "Динамо". Кияни в останніх десяти матчах проти "Олександрії" здобули шість перемог при одній поразці та трьох нічиїх.
Коефіцієнт на те, що "Динамо" здобуде суху перемогу – 2,14. Коефіцієнт, що обидві команди заб'ють і "Динамо" виграє – 2,85. Якщо ідентичну перемогу здобуде "Олександрія" – коефіцієнт 13,25.