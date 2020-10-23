Київське "Динамо" у суботу, 24-го жовтня, прийме "Олександрію" у рамках 7-го туру чемпіонату України. Прогноз букмекерів на матч УПЛ читайте у матеріалі Спорт 24.

Динамо – Олександрія: прогноз

Київське "Динамо" поки не програвало у чемпіонаті України: в активі киян 4 перемоги та дві нічиї, що дозволяє утримувати перше місце. Про це повідомляє 24 канал.

Нестабільний футбол демонструє "Олександрія", в якої перемоги чергуються з поразками. Як наслідок 9 очок після 6 турів та восьме місце у турнірній таблиці.

До речі: "Динамо" наступний матч проти "Олександрії" проведе без глядачів

Прогноз Marathonbet

"Динамо" – фаворит зустрічі з "Олександрією". Перемогу підопічних Мірчі Луческу фахівці оцінюють коефіцієнтом 1,28. Втім, гостей не слід списувати з рахунків.

На тижні "Динамо" провело складний матч з "Ювентусом" у Лізі чемпіонів, тому Луческу, ймовірно, проведе ротацію. Таким чином, більш свіжа "Олександрія" матиме свої шанси. Коефіцієнт на перемогу підопічних Володимира Шарана – 9,30. Нічия в поєдинку – 5,50.

Зазначимо, що на цей матч у Marathonbet нульова маржа.

В останні роки "Олександрія" незручний суперник для "Динамо". Кияни в останніх десяти матчах проти "Олександрії" здобули шість перемог при одній поразці та трьох нічиїх.

Коефіцієнт на те, що "Динамо" здобуде суху перемогу – 2,14. Коефіцієнт, що обидві команди заб'ють і "Динамо" виграє – 2,85. Якщо ідентичну перемогу здобуде "Олександрія" – коефіцієнт 13,25.

Матч "Динамо" – "Олександрія" відбудеться 24-го жовтня у Києві на НСК "Олімпійський". Початок гри о 17:00.