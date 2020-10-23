"Динамо" после неудачи в матче с "Ювентусом" в Лиге чемпионов попытается реабилитироваться в чемпионате Украины. В субботу, 24-го октября, киевляне примут "Александрию" в рамках 7 тура УПЛ. Где смотреть онлайн матч – читайте в материале Спорт 24.

"Динамо" – "Александрия" где смотреть Домашние матчи "Динамо" в чемпионате Украины сезона-2020/2021 транслирует телеканал "2+2". Именно он и покажет игру "Динамо" – "Александрия", сообщает 24 канал. К теме: Динамо – Александрия: получит ли Луческу очередную победу в УПЛ Начало трансляции матча "Динамо" – "Александрия" в 16:55. Стартовый свисток поединка прозвучит в 17:00. Кроме того, болельщики смогут посмотреть трансляцию матча на канале киевского "Динамо" на Youtube. Также трансляция игры состоится на ютуб-канале FootballHub. Перед игрой За шесть туров "Динамо" набрало 14 очков и лидирует в чемпионате Украины. Команда Мирчи Луческу получила 4 победы и дважды сыграла вничью. А "Александрия" занимает восьмое место с 9 очками. Подопечные Владимира Шарана одержали три победы и столько же матчей проиграли.