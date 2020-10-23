"Динамо" після невдачі в матчі з "Ювентусом" у Лізі чемпіонів спробує реабілітуватися у чемпіонаті України. У суботу, 24-го жовтня, кияни приймуть "Олександрію" у рамках 7 туру УПЛ. Де дивитися онлайн матч – читайте у матеріалі Спорт 24.

"Динамо" – "Олександрія" де дивитися Домашні матчі "Динамо" у чемпіонаті України сезону-2020/2021 транслює телеканал "2+2". Саме він і покаже гру "Динамо" – "Олександрія", повідомляє 24 канал. До теми: Динамо – Олександрія: чи здобуде Луческу чергову перемогу в УПЛ Початок трансляції матчу "Динамо" – "Олександрія" о 16:55. Стартовий свисток поєдинку пролунає о 17:00. Крім того, вболівальники зможуть подивитися трансляцію матчу на каналі київського "Динамо" в Youtube. Також трансляція гри відбудеться на ютуб-каналі FootballHub. Перед грою За шість турів "Динамо" набрало 14 очок та лідирує у чемпіонаті України. Команда Мірчі Луческу здобула 4 перемоги та двічі зіграла внічию. Натомість "Олександрія" посідає 8-е місце з 9 очками. Підопічні Володимира Шарана здобули три перемоги й стільки ж матчів програли.