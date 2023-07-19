Саудівські клуби останнім часом активно скуповують зірок європейського футболу. Не стояв осторонь нової тенденції й бронзовий призер минулого чемпіонату Аль-Хіляль, пише 24 Канал.

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Титулований суперник киян

У літнє трансферне вікно саудити придбали сербського хавбека Сергєя Мілінковича-Савича з Лаціо, португальського опорного півзахисника Рубен Невеш з Велверхемптона та сенегальського захисника Каліду Кулібалі з Челсі. А очолив Аль-Хіляль титулований Жорже Жезуш.

Втім, динамівці не знітилися перед зірковими складом. Долю зустрічі вирішив єдиний гол, який забив Віталій Бульський. На 5-й хвилині поєдинку лідер киян скористався прострілом з флангу Олександра Тимчика та пробив повз голкіпера Аль-Хіляля.

У складі киян непогані нагоди збільшити рахунок мали Ярмоленко, Волошин та Беніто. А у команди з Саудівської Аравії втратили свої гольові моменти Невеш та Мілінкович-Савич. Проте до фінального свистка рахунок так і не змінився.

Динамо – Аль-Хіляль 1:0

Гол: Буяльський, 5

Динамо: 1. Бущан (35. Нещерет, 71), 44. Дубінчак (23. Малиш, 84), 40. Біловар (34. Сирота, 71), 4. Попов (25. Дячук, 81), 24. Тимчик (2. Вівчаренко, 84), 5. Сидорчук (к) (6. Бражко, 71), 10. Шапаренко (37. Царенко, 81), 29. Буяльський (18. Андрієвський, 81), 7. Кабаєв (91. Волошин, 29), 21. Ярмоленко (20. Караваєв, 71), 77. Беніто (11. Ванат, 71).

1. Бущан (35. Нещерет, 71), 44. Дубінчак (23. Малиш, 84), 40. Біловар (34. Сирота, 71), 4. Попов (25. Дячук, 81), 24. Тимчик (2. Вівчаренко, 84), 5. Сидорчук (к) (6. Бражко, 71), 10. Шапаренко (37. Царенко, 81), 29. Буяльський (18. Андрієвський, 81), 7. Кабаєв (91. Волошин, 29), 21. Ярмоленко (20. Караваєв, 71), 77. Беніто (11. Ванат, 71). Аль-Хіляль (стартовий склад): 1. Аль Маюф (к), 3. Кулібалі, 5. Аль Булаї, 8. Невес, 14. Аль Хамддан, 16. Нассер Аль Дассарі, 19. Каррільо, 22. Мілінкович-Савич, 29. Салем Аль Дассарі, 66. Сауд Адбулхамід, 96. Майкл.

Відеоогляд матчу Динамо – Аль-Хіляль

Нагадаємо, що свій перший офіційний матч в новому сезоні Динамо зіграє 30 липня. В рамках 1-го туру УПЛ підопічні Луческу прийматимуть Минай.