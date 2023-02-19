Скандал на сборах Динамо: турецкий клуб заставил киевлян выключить трансляцию товарищеского матча
Источник:сайт Динамо
Киевляне провели безголевой поединок против Адана Демирспора. Впрочем, представители турецкого клуба отметились очень неоднозначным поступком.
Киевское Динамо продолжает подготовку ко второй части сезона УПЛ. Подопечные Мирчи Луческу проводят тренировочные сборы в Турции.
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"Бело-синие" отыграли уже 11 спаррингов, выиграв шесть из них. В последнем из них киевляне противостояли Адана Демирспор, который идет пятым в местном чемпионате.
Игра завершилась нулевой ничьей, но больше всего запомнилась скандалом в перерыве. Первый тайм поединка транслировался в прямом эфире на ютуб-канале Динамо.
Похоже, это почему-то очень не понравилось туркам. Как сообщает официальный сайт "бело-синих", в перерыве Адана Демирспор поставил ультиматум не выходящим на второй тайм киевлянам, если трансляция игры продолжится.
Объяснение от Динамо:
Для сохранения расписания подготовки Динамо пошло на требования турецкой стороны и выключило трансляцию. Отметим, что у киевлян осталось еще три матча на сборах в Турции против латвийских команд:
- 20 февраля, 17:00. Динамо – Рига
- 23 февраля, 13:00. Динамо – Валмиера
- 23 февраля, 13:00. Динамо – Ауда
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К играм чемпионата "бело-синие" вернутся 4 марта, когда примут Ингулец на своем поле. После первого круга УПЛ Динамо уходит на третье место, отставая от лидера Днепра-1 на пять очков. Правда, у команды Кучера есть еще игра в запасе.