З початком повномасштабної війни в Україні світовий спорт став накладати санкції на Росію. І якщо команди не допускають до змагань, то окремим атлетам дозволяють виступати під нейтральним прапором.

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Не бачать себе у гімнастиці

При цьому їх перевіряють на непідтримку війни в Україні та непричетність до воєнних структур країни-терористки. Недивно, що багатьох спортсменів це не влаштовує, адже нейтральністю їх позиція і не пахне.

Показова історія сталась із представницями художньої гімнастики Діною та Аріною Аверіними. Раніше росіянки відмовились від участі в Олімпіаді-2024 через неможливість довести свою нейтральність.

А тепер стало відомо, що Аверіни вирішили взагалі завершити кар'єру. Головною причиною називається неможливість продовження кар'єри в умовах санкцій проти Росії.

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Чим відомі сестри Аверіни

Нагадаємо, що Діна є срібною призеркою ОІ-2020. Крім того, на двох сестри взяли 22 золоті медалі на ЧС з художньої гімнастики, а також 12 золотих на Євро.

У 2022 році вони взяли участь у пропагандистському концерті на підтримку Владіміра Путіна та війни в Україні. Вони вдягли на себе куртки із воєнною символікою "Z".