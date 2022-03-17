Дикое поведение: пьяные фанаты Челси подрались с полицией перед матчем Лиги чемпионов

Челси завоевал в Лилле путевку в четвертьфинал Лиги чемпионов. В преддверии матча во Франции фанаты лондонцев отличились со знаком минус.

Скандировали имя Абрамовича и бросали фееры

Численное количество британцев приехали во Францию, чтобы поддержать родную команду в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Лилля. Однако еще перед поединком болельщики Челси запомнились дикими проделками.

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Фанаты не успели приехать в Лилль, как начали употреблять спиртные напитки. Пьяные болельщики сделали из французских улиц настоящую свалку. Такое поведение заставило местных вызвать полицию, но стражи порядка не испугали британцев.

Болельщики Челси устроили потасовку против полиции прямо на улицах Франции. Фанаты бросали бутылки, файеры и пели песни в поддержку Романа Абрамовича, на которого наложили роковые для Челси санкции. Судьба лондонского клуба и подвешенном состоянии, но ультрас "аристократов" продолжает поддерживать российского миллиардера.

Видео схватки во Франции

Напомним, что встреча против Лилля закончилась волевой победой Челси на выезде – 1:2. По итогам двух матчей – 1:4 в пользу лондонского клуба, направившегося в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Отметим, что фанаты Челси уже не в первый раз удивляют наглым поведением. На матче АПЛ против Бернли болельщики лондонцев проигнорировали мирную акцию в поддержку Украины. Вместо аплодисментов фанаты начали скандировать имя Абрамовича. Такую проделку резко осудил главный тренер Челси Томас Тухель.