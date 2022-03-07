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Свое недовольство после этого выразил главный тренер Челси Томас Тухель. Он осудил это поведение фанатов.
Неподходящий момент для этого. Если мы выражаем солидарность, значит нужно делать это вместе. Мы вместе становимся на колено. Или устраиваем минуту молчания, если увы, умирает важный человек для нашего или другого клуба. Это не тот момент, когда нужно передавать другие послания. Неизбежно выражать уважение. Мы проявляем уважение как клуб, и нужно, чтобы наши болельщики посвятили эту минуту аплодисментам,
– сказал Тухель на пресс-конференции.
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