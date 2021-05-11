Странное решение арбитра

В начале второго тайма произошел эпизод, из-за которого разгорелся скандал. Нападающий гостей ворвался в штрафную соперника и упал без всякого прикосновения. Футболист просто запутался в собственных ногах.

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Главный арбитр встречи не видел этот эпизод сблизка. Судья указал на 11 метров. Хотя должен был сигнализировать о симуляции игрока Стяуа и назначать штрафной в совершенно другую сторону.

Футболист Стяуа уверенно реализовал пенальти и установил окончательный счет встречи 0:2 в пользу Стяуа.

Данный эпизод опубликовал в своем твиттере румынский журналист Эмануэль Рошу. Этот эпизод быстро разлетелся по соцсетям. Кажется, в этом эпизоде здорово помог бы ВАР.

Румынские рефери – жестокие. Только посмотрите, что произошло в игре Стяуа. Шок,

– говорится в посте.

Интересно! Победу одержала возрожденная Стяуа. Владелец команды Флорин Талпан через суд забрал у другого клуба права на 47-м исторических трофеев. В тот момент клуб четвертого дивизиона Румынии стал преемником другой румынской команды с названием Стяуа, которой пришлось поменять свое имя на FCSB и передать историческое право на большинство трофеев.