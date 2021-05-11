Дивне рішення арбітра

На початку другого тайму стався епізод через який розгорівся скандал. Нападник гостей увірвався у штрафний суперника та впав без будь-якого дотику опікуна. Футболіст просто заплутався у власних ногах.

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Головний арбітр зустрічі не бачив близького цього епізоду. Суддя вказав на 11 метрів. Хоча повинен був сигналізувати про симуляцію гравця Стяуа та призначати штрафний у зовсім іншу сторону.

Футболіст Стяуа впевнено реалізував пенальті та встановив остаточний рахунок зустрічі 0:2 на користь Стяуа.

Даний епізод опублікував в своєму твітері румунський журналіст Емануель Рошу. Цей епізод швидко розлетівся соцмережами. Здається, у цьому епізоді здорово допоміг би ВАР.

Румунські рефері – жорстокі. Тільки подивіться, що сталося у грі Стяуа. Шок,

– йдеться у пості.

Цікаво! Перемогу здобула відроджена Стяуа. Власник команди Флорін Талпан через суд забрав у іншого клубу права на 47-м історичних трофеїв. У той момент клуб четвертого дивізіону Румунії став наступником іншої румунської команди з назвою Стяуа, якій довелося поміняти своє ім'я на FCSB і передати історичне право на більшість трофеїв.