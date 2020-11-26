У четвер, 26 листопада, відбувається прощання з легендарним футболістом Дієго Марадоною. Онлайн-трансляція церемонії із президентського палацу – на сайті Спорт24.

Із самого ранку біля президентського палацу зібралась велика "армія" вболівальників, щоб востаннє віддати шану легенді футболу Дієго Марадоні, пише 24 канал.

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На прощанні очікується не менше одного мільйона фанатів. Футболки Марадони, сльози та прапори Аргентини. Все це заполонило територію навколо палацу.

Наголосимо, що серце аргентинця перестало битись у середу, 25 листопада. Дієго переніс кардіореспіраторну зупинку у своєму будинку в районі Сан-Андрес. Декілька машин швидкої допомоги приїхали, щоб врятувати життя легенди футболу. Але було вже занадто пізно. Його доправили до лікарні у вкрай важкому стані, у приміщенні якої зірка футболу відійшла у вічність.

Церемонія прощання з Дієго Марадоною онлайн-трансляція